Cina: brilla solidarietà tra vicini nelle comunità

(XINHUA) - TAIYUAN, 21 APR - Mentre la gestione chiusa ha causato qualche inconveniente a una residente di nome Si, che non cucina a casa, la 24enne ha avuto la possibilità di conoscere i propri vicini, che hanno amichevolmente condiviso con lei il loro cibo.

Il 3 aprile sono stati trovati 4 casi risultati positivi al tampone molecolare nel distretto di Xiaodian della città di Taiyuan, nella provincia dello Shanxi della Cina settentrionale.

Per controllare la diffusione del virus il prima possibile, il governo locale ha attuato una gestione temporanea di chiusura e ha effettuato test molecolari a tutti i residenti.

In un gruppo WeChat di persone che vivono nel complesso residenziale di Si, la giovane ha chiesto se qualcuno poteva darle qualche consiglio o ingredienti extra per arricchire il proprio menu.

"Domani mangiamo panini al vapore ripieni! Ho tutti gli ingredienti", è stata la rapida risposta del suo vicino Chen Junru nel gruppo. Anche altri residenti della comunità si sono offerti di unirsi a Chen e in una sola mattina hanno preparato più di 100 panini al vapore ripieni e li hanno consegnati tutti gratuitamente alle persone in difficoltà.

"Voglio ringraziare i miei vicini per avermi servito il primo pasto caldo dopo il ritorno del virus", commenta Si. (SEGUE)