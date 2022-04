Cina: brilla solidarietà tra vicini nelle comunità (3)

(XINHUA) - TAIYUAN, 21 APR - Charles Foldesh, un batterista americano di 37 anni, è diventato un fenomeno online con video che lo mostrano suonare la batteria a ritmi melodici tra gli applausi.

Foldesh vive a Shanghai dal 2007 e ha sospeso le sue esibizioni a causa della recente ricomparsa del Covid-19 in città, che al momento è sottoposta a una gestione temporanea di chiusura per arginare la diffusione delle infezioni.

Il musicista ha trasformato il proprio balcone in un palcoscenico dove le sue percussioni hanno ottenuto reazioni entusiaste dai suoi vicini. "Sono felice di dare loro un po' di energia. Ma credo che il mio gesto sollevi anche lo spirito delle persone fuori da Shanghai e della comunità. Quindi sono contento che alla gente sia piaciuto", sostiene Foldesh.

Queste storie - dal servire i pasti agli anziani che vivono da soli e dare lezioni su come fare attività fisica a casa in un gruppo WeChat, fino alla consegna di medicine a un vicino malato - sono tutte diventate virali e hanno attirato una grande attenzione sui social media cinesi. "Le relazioni tra vicini sono più strette che mai nel contesto dell'epidemia", si legge in un commento.

Kuang Jing, istruttore di psicologia positiva della Tsinghua University, ricorda che l'amicizia, la solidarietà e il senso di appagamento nascono dall'assistenza reciproca, dicendo "è la migliore medicina psicologica contro l'epidemia". (XINHUA)