Cina: brilla solidarietà tra vicini nelle comunità (2)

(XINHUA) - TAIYUAN, 21 APR - Come recita un detto cinese, un vicino vicino è meglio di un parente lontano. Per migliaia di anni, le relazioni di quartiere sono state un aspetto importante della cultura familiare cinese.

"Senza di voi, non sarei stata in grado di concentrarmi sul mio lavoro, grazie!" è la risposta che Zhou Miaohong, una lavoratrice della comunità di Zhujing Township nel distretto Jinshan di Shanghai, ha inviato alla sua vicina Yao Hongxia in un messaggio.

Zhou e suo marito, Lin Yongqiang, sono stati in prima linea al lavoro dopo la recente ricomparsa del Covid-19 in città. I due sono stati occupati dagli impegni professionali e raramente hanno potuto fare ritorno a casa. Zhou è diventata ancora più preoccupata dopo che suo figlio ha dovuto frequentare le lezioni online.

"Mio figlio è in seconda elementare e i miei genitori sono troppo vecchi per aiutarlo. All'inizio non sapevo cosa fare", confessa Zhou.

Yao, la sua vicina, si è offerta volontariamente di prendersi cura del bambino, organizzando correttamente lo studio e la vita quotidiana del giovane e dei suoi due figli. Yao supervisionava le lezioni online e l'esercizio fisico al mattino, preparava loro il pranzo a mezzogiorno e li aiutava a fare i compiti la sera.

"Sono una 'mamma temporanea' finché non tornano a casa", afferma Yao, sperando che il suo aiuto serva ad alleviare le preoccupazioni di Zhou e Lin per il proprio bambino. (SEGUE)