Cina: +6,3% investimenti in uscita non finanziari

(XINHUA) - PECHINO, 21 APR - Gli investimenti diretti in uscita non finanziari della Cina hanno raggiunto i 170,95 miliardi di yuan nei primi tre mesi dell'anno, con un aumento del 6,3% su base annua. Questo è quanto emerso dai dati ufficiali del ministero del Commercio pubblicati oggi.

Secondo l'organo di governo gli investimenti diretti in uscita in termini di dollari americani sono aumentati dell'8,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo i 26,92 miliardi di dollari. (XINHUA)