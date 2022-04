Una corsa di 20 ore per salvare una balena arenata (4)

(XINHUA) - HANGZHOU, 20 APR - Alle 22:00, le acque erano abbastanza alte da coprire il corpo della balena. I soccorritori hanno così deciso di salire a bordo della nave e trainare l'animale in acque profonde. Il cetaceo è stato collaborativo e ha nuotato lentamente insieme alla barca. Di tanto in tanto, scuoteva la coda, come se stesse esprimendo gratitudine nei confronti delle persone.

I soccorritori hanno scelto con cura il luogo del rilascio, desiderosi di assicurarsi che la balena non si arenasse nuovamente.

"Il posto doveva essere abbastanza profondo, lontano dalla riva e avere ampio spazio di manovra", ha spiegato Zhai, spiegando di aver optato per una zona a 20 miglia nautiche dal luogo in cui la balena si era arenata.

"Non vi sono molti casi di successo nel salvataggio di cetacei giganti arenati a livello internazionale", ha puntualizzato Zhai.

L'ingegnere era piuttosto stanco al termine degli sforzi, avendo perso una notte di sonno, ma questo non importava.

"Nel momento in cui ho visto la balena tuffarsi ho capito che ne era valsa la pena", ha concluso.