Una corsa di 20 ore per salvare una balena arenata (3)

(XINHUA) - HANGZHOU, 20 APR - Per tutto il pomeriggio, i soccorritori hanno ripetuto le stesse azioni: prendere l'acqua e spruzzarla sull'animale. Stavano lottando contro il tempo, aspettando la marea, e l'ansia era dipinta chiaramente sui loro volti. I giornalisti sul posto hanno iniziato a trasmettere in diretta, e milioni di utenti internet sono rimasti con il fiato sospeso, pregando per un esito positivo.

"Forza, grande cetaceo! Devi farcela", si leggeva in un commento sotto la diretta live.

Al calare della notte, l'acqua del mare ha finalmente iniziato a salire. I soccorritori hanno attaccato una corda alla balena, pronti a trainarla in mare una volta che la marea fosse stata sufficientemente alta.

"È stato gratificante il fatto che il suo stato di salute stesse gradualmente migliorando", ha condiviso Zhai Hongchang, ingegnere senior del ministero delle Risorse Naturali, nonché uno degli esperti di salvataggio in loco. (SEGUE)