Una corsa di 20 ore per salvare una balena arenata (2)

(XINHUA) - HANGZHOU, 20 APR - Wang Liangliang, direttore del Ningbo Yuren Aquatic Wildlife Rescue Center, ha gestito una squadra di soccorso, di cui due veterinari e tre sommozzatori, che ha guidato per oltre 100 km fino a Xiangshan.

"La balena non era ferita gravemente, dal momento che la spiaggia era piatta e con pochi sassi. Così, l'abbiamo semplicemente ripulita e disinfettata", ha spiegato Wang.

Intorno a mezzogiorno, la marea era terminata e il corpo della balena era completamente esposto sulla spiaggia. Il sole non era troppo caldo, ma l'animale rischiava di perdere l'idratazione dalla pelle e i suoi organi potevano essere danneggiati a causa del suo stesso peso. Talvolta il cetaceo muoveva la coda verso i soccorritori, ma stava visibilmente perdendo energia.

I soccorritori hanno così deciso che, in ogni caso, avrebbero dovuto fare ogni sforzo possibile per salvarle la vita. Hanno optato per tenerla al fresco e idratata nella posizione in cui si trovava al momento e di attendere l'innalzamento della marea prima di tentare di spostarla.

Sono stati portati sulla spiaggia diversi secchi rossi e i soccorritori hanno iniziato le operazioni spruzzando con cura l'animale arenato con acqua di mare. Qualcuno ha proposto di utilizzare delle pompe motorizzate, ma l'idea è stata infine scartata dal momento che il fango sulla spiaggia non poteva sopportare il peso delle attrezzature meccaniche. (SEGUE)