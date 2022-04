Team al femminile per tutela della fauna di montagna

(XINHUA) - HARBIN, 20 APR - Qiu Shi e le sue colleghe passano spesso una dozzina di ore perlustrando le montagne, con solo pane e salsicce da mangiare. La loro quotidianità è dura e fisicamente impegnativa, ma nondimeno appagante.

Le ragazze sono le componenti della prima squadra di pattugliamento composta da sole donne del Tiger and Leopard National Park in Cina nord-orientale. Amministrato dal dipartimento forestale e dei pascoli della città di Dongning, nella provincia dell'Heilongjiang, il team è stato istituito nel 2019 al fine di contribuire alla salvaguardia della fauna selvatica e al contempo di fornire lavoro alle donne del luogo.

La 36enne Qiu è la più anziana delle sei guardie di pattuglia, tutte nate negli anni '80 e '90. La squadra ha il compito di perlustrare e tutelare le tigri siberiane, i leopardi Amur e altri animali selvatici.

Qiu ha rivelato che il suo lavoro l'ha avvicinata alla natura, ed è felice di avere l'opportunità di proteggere la fauna selvatica e il relativo habitat.

"Ogni ronda che eseguiamo sulle montagne richiede decine di migliaia di passi. In estate, i vestiti dei pattugliatori sono madidi di sudore", ha aggiunto Li Gang, vice direttore della fattoria forestale Chaoyanggou a Dongning. (SEGUE)