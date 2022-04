Team al femminile per tutela della fauna di montagna (3)

(XINHUA) - HARBIN, 20 APR - Secondo Qiu, gli animali sono come degli amici, e la cosa più emozionante delle perlustrazioni sulle montagne è controllare le telecamere installate per monitorare i loro movimenti.

"Ogni volta che vediamo un'immagine di una tigre siberiana che dorme o che si aggira tranquillamente, tutti sono euforici", ha dichiarato. "È come acquisire un tesoro".

Le immagini raccolte dalla squadra suggeriscono che le popolazioni di fauna selvatica si stanno espandendo, ha proseguito Qiu.

"I nostri sforzi hanno dato dei risultati", ha detto, notando che tutti i dati verranno forniti agli esperti per studiare la migrazione delle tigri siberiane, dei leopardi Amur e di altre specie.

Nel corso dei pattugliamenti, i membri del team dispongono foraggio, cereali e altro cibo nei punti di alimentazione supplementari con l'obiettivo di aiutare la fauna selvatica. Si occupano inoltre di salvare gli animali selvatici feriti ovunque li rintraccino.

Il lavoro è duro e le giornate sono lunghe, ma Qiu ha affermato che intende continuare nel suo ruolo, determinata a tutelare la fauna di questo fondamentale habitat naturale.

