Team al femminile per tutela della fauna di montagna (2)

(XINHUA) - HARBIN, 20 APR - Li ha spiegato che la squadra è stata creata allo scopo di perlustrare la foresta e salvaguardare gli animali selvatici, e attualmente le ragazze hanno accumulato una grande conoscenza dell'ambiente montano in cui operano.

"Osserviamo le impronte umane, ma anche quelle degli animali.

Queste ultime sono in grado di darci informazioni sulla popolazione di fauna selvatica in una determinata zona e il relativo principale campo di attività ", ha proseguito Qiu.

Bai Xue, una dei membri della squadra, aveva la pelle chiara, ma dopo alcuni mesi di attività di pattuglia è diventata piuttosto abbronzata. La ragazza ha seguito le orme del padre che operava nel settore forestale, di cui adesso apprezza ancora di più la faticosa quotidianità.

Nei mesi invernali, la temperatura a Dongning può scendere fino a -20°C. Prima di dirigersi verso la montagna innevata, le ragazze si incitano a vicenda, gridando: "andiamo! Forza!" e queste esortazioni sono diventate un rito; un'espressione dello 'she power' che spinge ad andare avanti.

Tra i compiti più importanti del team, ha raccontato Bai, c'è quello di rimuovere le trappole piazzate dai cacciatori volte ad uccidere gli animali selvatici. Inizialmente la ragazza non era in grado di romperle, ma grazie ad una maggiore pratica, è diventato più semplice farlo, anche se a causa del duro lavoro adesso le sue mani sono piene di calli. (SEGUE)