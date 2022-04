In Cina la cucina thailandese stuzzica il palato

(XINHUA) - CHONGQING, 20 APR - Diversi punti vendita fisici hanno subito l'impatto della pandemia di Covid-19, ma nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, i ristoranti di cucina thailandese sembrano essere andati in controtendenza.

Secondo Chen Shaoling, residente thailandese arrivata a Chongqing nel 2019 e che si è presentata utilizzando il suo nome cinese, il numero di ristoranti che offrono i propri piatti nazionali è aumentato vertiginosamente dall'inizio dell'epidemia alla fine del 2019.

A Huangnibang, lungo la principale linea metropolitana della città nel centro del distretto di Jiangbei, sono stati aperti almeno cinque nuovi ristoranti thailandesi dal 2020 e due di questi sono gestiti da Yuli e Chen Meilin, entrambe originarie della Thailandia.

Ormai ben radicate nella loro seconda casa, le due donne hanno adottato nomi cinesi basandosi sui propri caratteri cinesi preferiti. Yuli e Chen Meilin sono giunte a Chongqing nel 2012, in un periodo in cui il cibo thailandese era di scarso interesse per la maggior parte dei residenti di Chongqing.

Le due imprenditrici hanno iniziato aprendo grandi ristoranti all'interno di centri commerciali, con arredamento di lusso e ampie superfici.

Tuttavia, lo scorso anno hanno deciso di offrire qualcosa di diverso, servendo autentici spuntini thailandesi di strada in punti vendita più piccoli, con l'obiettivo di riprodurre l'esperienza del cibo di strada thailandese a prezzi più convenienti.

"I piatti che serviamo sono principalmente spuntini e snack.

Il costo medio per cliente è sceso da 150 yuan (circa 23,5 dollari) a 60 yuan", ha spiegato Yuli.

Servendo fino a 100 tavoli ogni giorno, il ristorante di Chen Meilin ha avuto un grande successo con i clienti, che hanno apprezzato i nuovi sapori della Thailandia, nonostante l'epidemia. (SEGUE)