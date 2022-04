In Cina la cucina thailandese stuzzica il palato (3)

(XINHUA) - CHONGQING, 20 APR - Ziwei Street, nel quartiere di Huangnibang, è stata soprannominata 'Little Bangkok' per via dei coffee shop e dei ristoranti thailandesi che ricordano l'omonima capitale.

"Da un lato, questo dimostra quanto i residenti di Chongqing amino il cibo thailandese. Dall'altro, la realtà ci spinge anche a fornire cibo più autentico e un servizio di qualità al fine di soddisfare la crescente domanda del mercato", ha aggiunto Yuli.

Nel 2021, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) è rimasta il più grande partner commerciale di Chongqing, con il commercio estero tra le due parti che ha raggiunto quasi 130 miliardi di yuan, in crescita del 15,2% rispetto all'anno precedente.

Durante il periodo di riferimento, il valore totale delle importazioni e delle esportazioni di Chongqing con la Thailandia ha totalizzato oltre 21,1 miliardi di yuan, con un aumento del 40,7% rispetto all'annualità precedente, rappresentando più del 16% del commercio estero della città con i Paesi dell'Asean, stando a quanto reso noto dalle autorità del commercio locali.

