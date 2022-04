In Cina la cucina thailandese stuzzica il palato (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 20 APR - "Anche se Chongqing è relativamente lontana dal mio Paese e non è la città cinese più famosa per i thailandesi, il sapore aspro e piccante del nostro cibo si adatta perfettamente alla gente del posto", ha precisato Yuli.

Anche se la recente crescita di interesse è stata impressionante, la storia d'amore di Chongqing con il cibo thailandese risale a molto tempo fa.

Circa 18 anni fa, una famosa catena di ristoranti cinesi chiamata Thai Rice House ha istituito la sua sede commerciale a Chongqing. Nel 2020, il marchio ha ricevuto un riconoscimento ufficiale dal ministero del Commercio della Thailandia e diversi franchising sono stati etichettati come 'ristoranti Thai Select'.

Le tavole calde con questo titolo sono riconosciute per l'utilizzo di materie prime provenienti dalla Thailandia e per chef professionisti con esperienza nella cucina thailandese. Al contempo, ognuno dei loro piatti presenta un sapore autentico e l'ambiente generale dei ristoranti è decorato con elementi culturali della nazione del sud-est asiatico.

L'attuale interesse per il cibo thailandese riflette i forti legami tra le due culture. Nel 2019, la Thailandia è diventata la destinazione di viaggio più popolare per i residenti di Chongqing.

"Oggi, a causa delle restrizioni di viaggio, molti abitanti di Chongqing non possono più volare in Thailandia. Ma gustare un delizioso pasto thailandese li può aiutare ad alleviare la delusione, come se stessero viaggiando in quella terra straniera", ha precisato Chen Shaoling. (SEGUE)