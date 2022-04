Covid: Shanghai, 2.494 nuovi casi confermati

(XINHUA) - SHANGHAI, 20 APR - Shanghai, in Cina, ha riportato 2.494 casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente e 16.407 asintomatici locali ieri. Lo ha reso noto la commissione sanitaria municipale oggi.

Nella giornata di ieri, sono stati segnalati 7 decessi a causa del virus a Shanghai. Due dei deceduti erano affetti da cancro ai polmoni in stadio avanzato e da altre patologie, mentre gli altri cinque presentavano gravi condizioni di salute pregresse, come malattie coronariche e diabete, secondo quanto riferito dalla commissione in una conferenza stampa odierna.

La commissione ha anche precisato che la diffusione dell'epidemia nelle comunità è stata efficacemente contenuta; i distretti di Jinshan e Chongming hanno bloccato tutte le catene di trasmissione nelle comunità.

Alla mezzanotte di ieri, nella città c'erano 52 pazienti in gravi condizioni in cura negli ospedali designati. (XINHUA)