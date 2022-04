Cina: verrà adottata legge su futures e derivati

(XINHUA) - PECHINO, 20 APR - I legislatori cinesi oggi hanno votato per adottare una legge sui futures e sui derivati per proteggere meglio gli interessi degli investitori e sviluppare il mercato dei futures a favore dell'economia reale.

La legge, che entrerà in vigore il 1° agosto 2022, è stata approvata in una sessione del Comitato permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, la massima autorità legislativa cinese.

Il mercato cinese dei derivati finanziari, uno dei più grandi al mondo, richiede una legge specifica per la sua regolamentazione, come ha spiegato Li Zhengqiang, un ricercatore della University of International Business and Economics.

Il mercato cinese dei futures ha registrato un volume di scambi e un fatturato da record nel 2021, che hanno raggiunto rispettivamente 581.200 miliardi di yuan (circa 90.800 miliardi di dollari) e oltre 7,5 miliardi di lotti, secondo i dati della China Futures Association. (XINHUA)