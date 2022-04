Cina: revisionata legge su formazione professionale

(XINHUA) - PECHINO, 20 APR - I legislatori cinesi oggi hanno votato per adottare una revisione della legge sulla formazione professionale in una sessione del Comitato permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo.

La revisione stabilisce che la formazione professionale ha la stessa importanza dell'istruzione generale ed emette misure per promuovere lo sviluppo di alta qualità di tale formazione.

La legge revisionata entrerà in vigore il 1° maggio. (XINHUA)