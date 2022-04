Cina: gettito fiscale +8,6% in primo trimestre

(XINHUA) - PECHINO, 20 APR - Il gettito fiscale cinese ha registrato un aumento dell'8,6% su base annua nel primo trimestre del 2022, stando ai dati odierni del ministero delle Finanze che mostrano come le entrate fiscali del Paese nel periodo di riferimento sono state pari a 6.200 miliardi di yuan (circa 968,81 miliardi di dollari).

Le entrate derivanti dalle tasse sono arrivate a 5.250 miliardi di yuan nel periodo tra gennaio e marzo, con una crescita del 7,7% su base annua.

Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto, la più grande fonte di entrate fiscali della nazione, è cresciuto del 3,6% rispetto all'anno precedente fino a 1.920 miliardi di yuan, mentre quello dell'imposta sul reddito individuale ammontava a 464,5 miliardi di yuan nei primi tre mesi del 2022, con un aumento del 16,5%.

Le entrate dell'imposta di bollo sono cresciute del 20,6% su base annua raggiungendo 156,9 miliardi di yuan. In particolare, quelle dell'imposta di bollo sul trading azionario hanno registrato un incremento annuale del 21,3%.

Il governo centrale e le amministrazioni locali hanno raccolto entrate fiscali per un totale di 2.890 miliardi di yuan e 3.310 miliardi di yuan, crescendo rispettivamente del 7,6% e del 9,5%.

I dati ministeriali di oggi hanno inoltre mostrato che la spesa fiscale della Cina è aumentata dell'8,3% su base annua arrivando a 6.360 miliardi di yuan tra gennaio e marzo. Quella per l'istruzione è cresciuta dell'8,5% anno su anno, mentre la spesa per la scienza e la tecnologia è salita del 22,4%.

