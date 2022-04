Tibet: progressi in ricerca archeologia preistorica (2)

(XINHUA) - LHASA, 19 APR - Nel 2020 e nel 2021, gli archeologi hanno condotto scavi in 10 tombe, fosse e altri siti in cui erano presenti insediamenti umani a Mapotso nella contea di Kangmar, con reperti risalenti a circa 4.000 anni fa.

"Si tratta del più antico sito preistorico che abbiamo scoperto nel cuore del Tibet. Ma, aspetto ancora più importante, rappresenta un nuovo tipo di cultura archeologica unica di pesca e caccia sul lago in questa regione", ha dichiarato Shaka Wangdu, un ricercatore presso l'istituto regionale di protezione dei reperti culturali.

Quest'ultimo ha affermato che la scoperta è di grande importanza per l'esplorazione della cultura preistorica e per capire meglio come gli esseri umani si sono adattati al freddo e alla scarsità di ossigeno sull'altopiano.

Il Tibet continuerà le proprie attività di ricerca di archeologia preistorica e porterà a termine più di 10 progetti archeologici nel 2022. (XINHUA)