Pallavolo: tutto bene per Zhu Ting dopo intervento

(XINHUA) - PECHINO, 19 APR - La star cinese della pallavolo femminile Zhu Ting ha postato oggi sul Twitter cinese Sina Weibo delle foto di lei che guarda il torneo Open di tennis di Barcellona, mostrando la sua guarigione dopo un intervento chirurgico al polso.

Nella foto Zhu appare con indosso solo una polsiera intorno all'articolazione danneggiata.

Due settimane fa su Weibo la star aveva rivelato di aver subito un intervento chirurgico al polso, scrivendo: "ho bisogno di concentrarmi sulla guarigione e spero di poter fare progressi".

A causa del suo infortunio, Zhu non è stata convocata per l'ultimo training camp della nazionale cinese di pallavolo femminile.

La 27enne aveva portato la Cina all'oro ai Giochi di Rio nel 2016 e ai titoli consecutivi di Coppa del Mondo nel 2015 e 2019, ma ha avuto difficoltà a causa di un infortunio al polso nel corso delle Olimpiadi di Tokyo dello scorso anno, occasione in cui i campioni in carica non sono riusciti ad accedere alla fase ad eliminazione diretta. (XINHUA)