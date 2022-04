La Cina migliorerà tutela dei diritti di proprietà

(XINHUA) - PECHINO, 19 APR - La massima corte cinese migliorerà ulteriormente il meccanismo di protezione dei diritti di proprietà per le micro, piccole e medie imprese (Mpmi), in modo da affrontare le preoccupazioni di queste aziende e fornire una garanzia legale per uno sviluppo socio-economico di alta qualità.

La Corte Suprema del Popolo (Csp) standardizzerà le misure giudiziarie obbligatorie e impedirà rigorosamente la violazione degli interessi legittimi delle Mpmi nelle procedure dovute, come ha dichiarato il funzionario della Csp Huang Wenjun nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta oggi.

La Csp ha raddoppiato il sostegno al finanziamento inclusivo per le Mpmi e la protezione per le attività di raccolta fondi di queste aziende. Nel 2021, i tribunali del popolo a livello nazionale hanno chiuso 258.000 casi relativi alle Mpmi, che hanno riguardato un importo di oltre 56,79 miliardi di yuan (circa 8,9 miliardi di dollari).

La Csp ha ulteriormente perfezionato il meccanismo di uscita dal mercato per le imprese e il sistema di salvataggio dal fallimento delle entità di mercato ammissibili. Nel primo trimestre di quest'anno, i tribunali del popolo a livello nazionale hanno chiuso 83 casi relativi al fallimento e alla ristrutturazione delle Mpmi, che hanno aiutato 70 aziende a sopravvivere, salvaguardando oltre 40.000 posti di lavoro, ha affermato Huang. (XINHUA)