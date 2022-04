Covid: a Shanghai i 'pesi massimi' tornano al lavoro

(XINHUA) - SHANGHAI, 19 APR - Nella serata di ieri, i lavoratori di Quanta Shanghai Manufacturing City, nella zona globale di libero scambio di Songjiang, erano impegnati a imballare i computer portatili appena assemblati da inviare all'aeroporto.

Quello in questione è il primo lotto di prodotti spediti da Quanta a seguito della ripresa delle attività dopo l'ultima epidemia cittadina e, tra quattro giorni, questi dispositivi portatili faranno la loro comparsa sul mercato statunitense.

Secondo Li Kwok-sui di Quanta Shanghai Manufacturing City, le spedizioni di computer portatili dovrebbero raggiungere le 59.000 unità entro il 22 aprile.

La nuova ondata di casi di Covid-19, iniziata a marzo, ha colto di sorpresa l'industria manifatturiera di Shanghai dove, al 17 aprile sono state rilevate oltre 300.000 infezioni. Alcune imprese hanno subito battute d'arresto nella produzione e nelle operazioni.

Nell'ambito degli sforzi su larga scala della città per combattere la recrudescenza, la commissione municipale per l'economia e la tecnologia dell'informazione ha diramato sabato una guida per le imprese affinché queste riprendano la produzione mantenendo in atto le misure di prevenzione e controllo del Covid-19, in modo da stabilizzare le catene industriali e di approvvigionamento.

Con oltre 40.000 dipendenti, Quanta è uno dei principali produttori di computer portatili del mondo nonché un attore chiave nel settore dell'elettronica e della catena di approvvigionamento. Tra le sue attività spiccano anche la tecnologia dell'informazione e gli strumenti dotati di display nelle automobili.

Partendo dal presupposto di attuare rigorosamente la politica di prevenzione del Covid-19 e la gestione a circuito chiuso, Quanta ha ripreso le attività con l'aiuto del governo del distretto di Songjiang, con 500 dipendenti già al lavoro nella sua fabbrica F1, altri 1.500 nella sua fabbrica F3 e altri ancora che vi faranno ritorno. (SEGUE)