Covid: a Shanghai i 'pesi massimi' tornano al lavoro (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 19 APR - Nonostante l'impatto della pandemia, domenica è stata lanciata con successo l'auto elettrica Im L7, che ha attirato una significativa attenzione da parte degli automobilisti del Paese.

Liu Tao, co-CEO di Im Auto, ha detto che la società era riuscita a trasportare un gran numero di ricambi auto alla sua fabbrica prima che entrasse in vigore la gestione a circuito chiuso nella città: "la recente epidemia ha ritardato il lancio della nostra auto di circa due settimane, ma la situazione generale è gestibile", ha detto.

Secondo le linee guida del governo, le imprese che si occupano di veicoli, parti e logistica della casa automobilistica Saic Motor hanno iniziato ieri gli stress test per la ripresa della produzione, concentrandosi su personale, catena di approvvigionamento, logistica, gestione chiusa della produzione e misure di prevenzione del Covid-19.

Diverse aziende estere con sede a Shanghai, tra cui la società di produzione statunitense 3M, la società chimica statunitense DuPont e la società chimica tedesca Basf, hanno fatto sapere di essere alle prese con la formulazione attiva di piani per riprendere le attività e la produzione nell'osservanza delle misure di prevenzione e controllo del Covid-19.

La produzione di mascherine protettive mediche nella fabbrica 3M di Shanghai non è stata sospesa durante la pandemia. (XINHUA)