Cina: imprese a Jilin tornano in funzione

(XINHUA) - CHANGCHUN, 19 APR - Alla data del 18 aprile, 496 delle 500 maggiori imprese a livello municipale nella provincia cinese nord-orientale dello Jilin ad aver ripreso le operazioni e la produzione, stando a quanto è emerso da una conferenza stampa tenutasi ieri.

Attualmente, cinque fabbriche di China Faw Group Co., Ltd.

hanno ripreso le attività produttive, e un totale di 473 fornitori di ricambi auto sono tornati al lavoro, con un tasso di ripresa pari al 94,2%.

Tutte le 46 aziende chiave di livello provinciale a Changchun, capoluogo dello Jilin, hanno ricominciato a lavorare, con 21.141 dipendenti che sono rientrati in fabbrica. Al contempo, 930 delle 1.331 imprese industriali al di sopra di una determinata scala nella cittadina hanno ripreso le operazioni e fatto rientrare al lavoro 111.000 impiegati.

Le autorità provinciali hanno promesso di adottare una serie di misure volte alla promozione della filiera dell'industria automobilistica locale e le imprese della catena di approvvigionamento al fine di raggiungere la piena produzione e facilitare la ripresa del lavoro delle case farmaceutiche.

Ieri, la provincia dello Jilin ha riportato 88 casi confermati di Covid-19 trasmessi a livello locale, mentre sono stati un totale di 553 i pazienti nella provincia ad essere stati dimessi dagli ospedali a seguito di guarigione, stando a quanto comunicato oggi dalla Commissione Sanitaria Nazionale.

(XINHUA)