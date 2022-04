Cina: il lavoro 'smart' degli agricoltori

(XINHUA) - CHENGDU, 19 APR - Dalla comodità di casa propria e con pochi tocchi sul suo smartphone, Li Chunlai, che gestisce una cooperativa agricola nella provincia di Sichuan nel sud-ovest della Cina, è in grado di controllare la temperatura e l'umidità dei magazzini frigorifero pieni di pepe del Sichuan.

L'applicazione si è rivelata cruciale per gli affari dell'agricoltore, specialmente quando ha dovuto prendere decisioni rapide in merito alla gestione delle scorte quando i prezzi del pepe hanno subito forti oscillazioni.

"L'anno scorso, quando una grande quantità di pepe del Sichuan appena raccolto è arrivato sul mercato, il prezzo è crollato a 56 yuan (circa 8,8 dollari) al kg. Gestendo correttamente il nostro inventario, abbiamo aspettato l'arrivo di un prezzo migliore a 68 yuan", ha affermato Li, che insieme ai propri soci gestisce un campo di pepe di 2.600 mu (circa 173 ettari) nella città di Dazhou nel Sichuan.

L'anno scorso, nonostante condizioni di mercato svantaggiose, la cooperativa di Li ha realizzato un profitto di oltre 1 milione di yuan. (SEGUE)