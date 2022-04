Cina: il lavoro 'smart' degli agricoltori (3)

(XINHUA) - CHENGDU, 19 APR - Poco dopo essere diventato un agricoltore a Dazhou otto anni fa, Yang Qiang ha perso circa 300.000 yuan quando non è riuscito a vendere i propri prodotti a causa della mancanza di esperienza e di risorse. Con esitazione, l'uomo ha pubblicato un video online per promuovere i suoi polli. Sorprendentemente, la clip popolare girata su una strada fangosa del villaggio ha attirato il sostegno degli spettatori e ha aiutato l'allevatore a vendere tutti i suoi polli e le uova.

Ispirato dal successo iniziale, Yang ha iniziato a trasmettere in live streaming la sua vita nella fattoria con la moglie. Oggi, l'uomo si affida quasi interamente alle piattaforme di e-commerce per trovare clienti. "Ho installato quasi tutte le applicazioni di e-commerce sul mio telefono", ha spiegato Yang, aggiungendo "condivido anche la mia esperienza con i miei colleghi agricoltori".

Gli esperti ritengono che la tecnologia mobile abbia giocato un ruolo importante nella promozione dell'agricoltura intelligente nelle zone rurali, soprattutto nelle regioni occidentali della Cina, dove l'infrastruttura digitale deve ancora essere completamente sviluppata.

"Con il loro alto tasso di popolarità, gli smartphone hanno contribuito ad accelerare la trasformazione digitale nelle zone rurali", ha dichiarato Chen Duan, direttore del Digital Economy Integration Innovation Development Center della Central University of Finance and Economics. (XINHUA)