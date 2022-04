Cina: il lavoro 'smart' degli agricoltori (2)

(XINHUA) - CHENGDU, 19 APR - Nello stesso solco le nuove tecnologie sono state rapidamente adottate dagli agricoltori di tutto il Paese, che mirano a conquistare un vantaggio competitivo in quello che una volta era un settore ad alta intensità di lavoro. I dispositivi come gli smartphone offrono informazioni in tempo reale sulle politiche, la tecnologia, i prezzi, il meteo e le scorte, aiutando i produttori a prendere decisioni intelligenti.

Nel 2020, le autorità cinesi hanno rilasciato linee guida sulla promozione delle tecnologie digitali nelle zone rurali; un'iniziativa tra le tante per modernizzare l'agricoltura, liberare la manodopera e migliorare l'efficienza.

La direttiva ha incoraggiato l'uso dei big data, dell'intelligenza artificiale, di macchine agricole intelligenti a uso remoto e di droni agricoli nelle zone rurali.

Il 'Documento centrale n. 1' per il 2022, la prima dichiarazione politica rilasciata dalle autorità centrali cinesi quest'anno, ha chiesto sforzi ancora maggiori per sviluppare villaggi digitali e spingere l'agricoltura intelligente. (SEGUE)