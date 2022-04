Cina espanderà ulteriormente la produzione di soia

(XINHUA) - PECHINO, 19 APR - La Cina si impegna ad espandere la produzione di soia nel tentativo di mantenere stabile la produzione di cereali in un contesto di preoccupazioni legate a una crisi alimentare globale. È quanto reso noto oggi dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma.

Meng Wei, portavoce del massimo pianificatore economico del Paese, ha infatti precisato che la Cina manterrà stabile anche la produzione di mais e di altri cereali, mentre prenderà misure mirate volte alla vendita di cereali derivanti da coltivazioni supportate dal governo al fine di assicurare l'offerta del mercato.

Le riserve di cereali della nazione sono sufficienti e in grado di coprire i rischi del mercato, ha precisato Meng, aggiungendo che la stabilità del mercato dei cereali in Cina offre un cuscinetto contro una potenziale crisi alimentare internazionale.

I dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura hanno mostrato che il Food Price Index ha raggiunto una media di 159,3 punti a marzo, con un aumento del 12,6% rispetto al mese di febbraio, il più alto mai raggiunto dall'avvio dell'indice alimentare nel 1990.

La Cina ha fissato un obiettivo finalizzato a garantire che la produzione di cereali dell'intero anno rimanga superiore ai 650 miliardi di kg nel 2022. Lo scorso anno, la produzione di cereali della Cina ha raggiunto un nuovo massimo di 683 miliardi di kg, con terreni coltivati a cereali che hanno superato i 117 milioni di ettari. (XINHUA)