Cina: da Pbc 600 mld yuan al budget centrale

(XINHUA) - PECHINO, 19 APR - La banca centrale cinese ha dichiarato oggi di aver consegnato 600 miliardi di yuan (circa 94,1 miliardi di dollari) di profitti in eccesso al bilancio centrale del Paese asiatico a metà aprile.

I fondi saranno usati principalmente per facilitare i rimborsi dei crediti Iva e aumentare i pagamenti di trasferimento del governo centrale ai governi locali, con un effetto approssimativamente equivalente a quello della decisione recentemente annunciata dalla Cina di tagliare il rapporto di riserva obbligatoria per le istituzioni finanziarie di 0,25 punti percentuali, secondo la People's Bank of China (Pbc).

Per l'intero anno, la banca centrale prevede di girare più di 1.100 miliardi di yuan di profitti in eccesso al bilancio centrale per sostenere le imprese, stabilizzare l'occupazione e garantire il benessere della popolazione.

La Pbc ha dichiarato anche che accelererà il trasferimento dei profitti, aggiungendo che la sinergia tra questi fondi e altre politiche monetarie aiuterà a mantenere una ragionevole e ampia liquidità nel mercato. (XINHUA)