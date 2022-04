Cina: cresce spesa R&D imprese statali centrali

(XINHUA) - PECHINO, 19 APR - Le imprese statali cinesi amministrate dal governo centrale hanno investito di più in ricerca e sviluppo, allo scopo di stimolare lo sviluppo guidato dall'innovazione nei primi tre mesi del 2022. Lo ha dichiarato oggi il principale regolatore di beni statali del Paese.

I capitali totali impiegati in ricerca e sviluppo dalle imprese statali centrali da gennaio a marzo sono cresciuti del 18,9% su base annua, arrivando a 151,42 miliardi di yuan (circa 23,76 miliardi di dollari), secondo la Commissione di supervisione e amministrazione dei beni di proprietà statale del Consiglio di Stato.

Il margine di profitto operativo delle imprese statali centrali si è attestato al 6,8% durante i primi tre mesi, stabile rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

I dati di oggi hanno anche mostrato che l'efficienza produttiva delle imprese statali centrali è aumentata costantemente. La produttività totale del lavoro annualizzata di queste aziende è stata di 727.000 yuan pro capite nei primi tre mesi, con un aumento su base annua del 13%.

Nel periodo gennaio-marzo queste compagnie hanno ottenuto 9.000 miliardi di yuan in entrate combinate, in aumento del 15,4% rispetto al 2021. I profitti netti delle imprese statali centrali sono cresciuti del 13,7%, raggiungendo i 472,33 miliardi di yuan secondo la commissione. (XINHUA)