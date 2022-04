Cina: città delta Yangtze aiutano piccole imprese

(XINHUA) - HANGZHOU, 19 APR - Le principali città del delta del fiume Yangtze, un polo economico in cui vi sono svariate attività private, hanno introdotto una serie di misure per alleviare la crisi di liquidità delle piccole e micro imprese dovuta alla recente nuova insorgenza del Covid-19.

Sono state infatti introdotte politiche fiscali come la riduzione di tasse e imposte, una proroga della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi e concessioni sugli affitti per decine di migliaia di imprese private e imprenditori individuali.

Le politiche si esprimono chiaramente in termini di misure riguardanti la finanza, la logistica e le informazioni per sostenere la ripresa del settore del commercio al dettaglio, e coinvolgono i dipartimenti governativi responsabili per la cosiddetta 'convenience of enterprises', ovvero la praticità di fare impresa, come affermato da Ding Zuohong, presidente del consiglio di amministrazione dello Yuexing Group di Shanghai. (SEGUE)