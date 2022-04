Cina: città delta Yangtze aiutano piccole imprese (2)

(XINHUA) - HANGZHOU, 19 APR - Le stime preliminari mostrano che le misure fiscali adottate da Shanghai potrebbero ridurre nel 2022 l'onere per le industrie e le imprese correlate di circa 140 miliardi di yuan (circa 22 miliardi di dollari).

Almeno tre grandi città del Delta del fiume Yangtze - Shanghai, Hangzhou e Suzhou - hanno diramato politiche per facilitare le garanzie di finanziamento, fornire sussidi sui tassi di interesse e guidare le istituzioni finanziarie a concedere più prestiti per le piccole e micro imprese, nel tentativo di alleviare le tensioni finanziarie.

Traendo benefici da misure mirate per l'industria dei servizi, duramente colpita dall'epidemia, settori come la ristorazione, la vendita al dettaglio, il turismo, quello dei trasporti e quello delle esposizioni hanno visto un miglioramento dell'ambiente finanziario.

La provincia dello Zhejiang ha proposto di fornire gratuitamente test molecolari periodici ai dipendenti delle imprese di ristorazione e di accettare pagamenti differiti dei premi di assicurazione di disoccupazione per le imprese idonee del settore del commercio al dettaglio. Hangzhou, il capoluogo provinciale, ha proposto invece di esentare parzialmente i fornitori di servizi di trasporto pubblico dall'imposta sul valore aggiunto.

Shanghai ha incoraggiato gli istituti di garanzia finanziaria sostenuti dal governo a fornire supporto creditizio per le agenzie di viaggio e ha preso in considerazione le sovvenzioni per il settore delle esposizioni. (XINHUA)