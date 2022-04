Cina: autorità sveleranno misure per industria Nev

(XINHUA) - PECHINO, 19 APR - La Cina sta per adottare misure a sostegno dell'industria dei nuovi veicoli energetici (new energy vehicle o Nev), compresa l'estensione della politica preferenziale per la tassa di acquisto di tali mezzi. Lo ha reso noto oggi il ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Il Paese asiatico porterà avanti i programmi pilota di nuovi modelli Nev a cambio di batterie, nel contesto degli sforzi per stabilizzare la catena industriale e di approvvigionamento, come ha dichiarato Luo Junjie, un funzionario del Ministero, nel corso di una conferenza stampa.

Il settore cinese dei Nev ha inaugurato una fase di sviluppo su larga scala, ad alta velocità, ed è probabile che sostenga un rapido ritmo di espansione nel 2022, ha commentato Luo.

Tuttavia, il funzionario ha sottolineato che questa industria deve anche affrontare sfide come l'epidemia di Covid-19, gli aumenti di prezzo delle materie prime e le carenze di chip per automobili.

Per aiutare i produttori di Nev a superare questi ostacoli, il ministero formulerà una tabella di marcia per lo sviluppo a basse emissioni di carbonio dell'industria automobilistica, incoraggerà l'integrazione di elettrificazione automatica e tecnologie intelligenti, oltre a migliorare la sicurezza e l'adattamento alle basse temperature delle batterie per i veicoli a nuova energia, secondo Luo.

L'organo di governo accelererà anche lo sfruttamento interno delle risorse legate ai Nev e coopererà con altre autorità nel reprimere lo stoccaggio eccessivo e l'aumento speculativo dei prezzi, in modo da riportare i costi per le materie prime entro "un livello ragionevole", ha aggiunto il funzionario.

Nei primi tre mesi di quest'anno, i numeri delle vendite al dettaglio e della produzione di Nev in Cina sono ammontati rispettivamente a circa 1,26 milioni e 1,29 milioni di unità. In base ai dati ministeriali, entrambe queste cifre rappresentano un aumento del 140% rispetto all'anno precedente.