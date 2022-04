Auto: solide vendite Nev per Saic-Gm-Wuling gen-mar

(XINHUA) - NANNING, 19 APR - Saic-Gm-Wuling (Sgmw), con sede a Liuzhou nella regione autonoma del Guangxi Zhuang in Cina meridionale, ha registrato solide vendite di veicoli a energia nuova (Nev) nel primo trimestre di quest'anno, stando a quanto reso noto dalla società.

Sgmw, una joint venture tra Saic Motor, General Motors, e Liuzhou Wuling Motors, ha registrato vendite di Nev per 117.210 unità nel periodo tra gennaio e marzo, in crescita del 16% rispetto al 2021.

Attualmente la società produce modelli Nev tra cui la Hongguang Mini Ev, la Baojun KiWi Ev e la Wuling Nano Ev.

La Hongguang Mini Ev ha raggiunto il risultato di vendite robuste pari a 106.721 unità durante il periodo di riferimento, con un aumento del 9,4% su base annua. Le vendite mensili della Baojun KiWi Ev inoltre hanno raggiunto un record nel mese di marzo, con 3.385 unità. (XINHUA)