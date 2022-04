Inaugurato il China National Botanical Garden

(XINHUA) - PECHINO, 18 APR - Il China National Botanical Garden è stato ufficialmente inaugurato quest'oggi a Pechino, stando a quanto reso noto dalla National Forestry and Grassland Administration.

Con un'area prevista di 600 ettari, il giardino botanico nazionale si basa sul lavoro dell'Istituto di Botanica sotto la Chinese Academy of Sciences e il Beijing Botanical Garden.

Il giardino botanico nazionale vanta oltre 30.000 tipologie di piante e 5 milioni di esemplari di flora rappresentativa provenienti dai cinque continenti.

La riserva è una base nazionale di tutela della diversità vegetale, oltre che un importante emblema del livello di sviluppo sostenibile della nazione, ha precisato l'amministrazione.

Al fine di rafforzare la salvaguardia della biodiversità, la Cina sta accelerando la costruzione di un sistema di giardini botanici nazionali in luoghi come Pechino e Guangzhou.

Il Consiglio di Stato, conosciuto anche come Gabinetto, ha approvato l'istituzione del giardino botanico nazionale di Pechino nel dicembre 2021. (XINHUA)