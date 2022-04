Covid: 51,65 mln campioni test molecolari al giorno

(XINHUA) - PECHINO, 18 APR - Le agenzie cinesi di test molecolari possono elaborare 51,65 milioni di campioni al giorno, stando a quanto rivelato ieri dalla squadra del meccanismo congiunto di prevenzione e controllo del Covid-19 del Consiglio di Stato.

I test molecolari di massa sono stati uno strumento efficace per individuare i contagi da Covid-19 in Cina e una capacità maggiore aumenterà la fiducia della popolazione allo scopo del contenimento dell'epidemia, ha affermato il team in una dichiarazione.

Attualmente il Paese dispone di 13.100 istituzioni qualificate per i test molecolari, con quasi 150.000 abitanti che operano nel campo, emerge dalla nota.

In generale, i risultati dei tamponi possono essere disponibili entro sei ore e i dipartimenti sanitari hanno continuato a lavorare su strategie di test più rapide.

Le agenzie di tamponi molecolari stanno operando con la loro capacità massima al fine di gestire il più recente focolaio a Shanghai e, stando alla squadra, la metropoli ha condotto diversi cicli di test di massa dall'inizio del mese di aprile.

(XINHUA)