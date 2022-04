Cina: tasso di disoccupazione urbana al 5,5% gen-mar

(XINHUA) - PECHINO, 18 APR - Il tasso di disoccupazione urbano rilevato della Cina si è attestato al 5,5% nei primi tre mesi di quest'anno. È quanto emerge dai dati odierni del National Bureau of Statistics, che mostrano come siano stati un totale di 2,85 milioni i nuovi posti di lavoro urbani creati nel periodo di riferimento.

Nel mese di marzo, il tasso di disoccupazione urbano rilevato della Cina è stato del 5,8%, in aumento di 0,3 punti percentuali da febbraio, mentre quello relativo ai soggetti di età compresa tra i 25 e i 59 anni, ovvero la maggioranza del mercato del lavoro, è stato del 5,2%.

Il tasso di disoccupazione rilevato in 31 grandi città è arrivato al 6% a marzo, stando a quanto emerge dalle cifre.

Il tasso di disoccupazione urbano rilevato è stato calcolato sulla base del numero di residenti non occupati che hanno preso parte al sondaggio relativo all'occupazione nelle aree urbane, inclusi i lavoratori migranti nelle città. (XINHUA)