Cina: rinvio pagamenti tasse per oltre 256 mld yuan

(XINHUA) - PECHINO, 18 APR - Le autorità fiscali cinesi a livello nazionale nel mese di marzo hanno rinviato tasse per le micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero per 256,7 miliardi di yuan (circa 40,26 miliardi di dollari). È quanto reso noto dalla State Taxation Administration, che ha precisato come siano un totale di 2,57 milioni le imprese ad aver beneficiato del posticipo del pagamento.

La Cina ha rinviato il pagamento delle tasse per il quarto trimestre del 2021 per le micro, piccole e medie imprese con l'obiettivo di alleviare l'impatto dell'aumento dei costi. Il posticipo del pagamento sarà esteso di sei mesi.

Inoltre, l'ente prevede di ottimizzare il sistema di gestione delle informazioni fiscali e di migliorare le procedure di assistenza relative ai pagamenti posticipati, mentre implementa tagli di tasse e imposte e rilascia rimborsi. (XINHUA)