Cina: nel 2021 migliora la qualità di aria e acqua

(XINHUA) - PECHINO, 18 APR - L'ambiente della Cina è ulteriormente migliorato l'anno scorso, secondo un rapporto ufficiale sulle condizioni ambientali e il raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale nel 2021.

L'anno scorso la percentuale di giorni con una buona qualità dell'aria è stata dell'87,5% nelle città a livello di prefettura o superiore, con un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto al 2020, come si legge nello studio, che è stato presentato oggi al Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo per la revisione.

La concentrazione media di particelle pericolose trasportate dall'aria PM2,5 era di 30 microgrammi per metro cubo, in calo del 9,1% rispetto all'anno precedente, secondo il documento.

Il testo precisa anche che la proporzione di acque superficiali al grado III o superiore nel sistema di qualità dell'acqua a cinque livelli del Paese asiatico è aumentata di 1,5 punti percentuali su base annua nel 2021, raggiungendo l'84,9%.

Nel frattempo, la percentuale di acque superficiali al di sotto del grado V, il livello più basso, si è attestata all'1,2%, ha aggiunto il rapporto.

Infine, in base allo studio nel 2022 saranno compiuti maggiori sforzi per eliminare le condizioni climatiche di forte inquinamento, per controllare l'inquinamento da ozono e dovuto ai camion diesel, per proteggere il fiume Yangtze e il fiume Giallo, per eseguire il trattamento completo delle aree marine chiave e per mappare gli scarichi fognari e controllare quelli delle sostanze inquinanti. (XINHUA)