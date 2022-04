Cina: mercato di Yiwu al passo con i cambiamenti

(XINHUA) - HANGZHOU, 18 APR - "Questo orologio di cristallo è così bello, quanto costa?" ha chiesto Kauthar Ding al proprietario di un negozio nel mercato internazionale di Yiwu, nella provincia dello Zhejiang.

Dopo aver scoperto il prezzo, ha utilizzato il suo smartphone per trasmettere l'informazione a un cliente a migliaia di chilometri di distanza e ha affermato in arabo: "sono 115 yuan (circa 18 dollari americani)".

Il commerciante palestinese ha scosso la testa: "è un po' caro". Così Ding si è spostata allo stand successivo.

Yiwu, l'hub cinese per i prodotti di consumo, è ampiamente noto come il supermercato del mondo e questa pratica è diventata comune per chi opera nel commercio estero dall'inizio della pandemia di Covid-19.

"Eravamo soliti accompagnare i nostri clienti stranieri a ordinare le merci di persona, ma ora dobbiamo osservare e descrivere loro i prodotti dettagliatamente. Talvolta, siamo anche noi a ordinare per loro", ha spiegato Ding.

Nonostante si trovi in Cina, la 24enne vive fondamentalmente in un fuso orario palestinese, sei ore indietro rispetto all'ora locale.

Le merci provenienti dalla Cina hanno resistito a questi inconvenienti e alle alte tariffe di spedizione, dimostrandosi popolari tra i commercianti internazionali, ha proseguito Ding.

A seguito di un tour virtuale di diversi negozi, il cliente palestinese di Ding ha ordinato mezzo container di artigianato in cristallo. I cambiamenti avvengono, ma la determinazione degli uomini d'affari di Yiwu di sviluppare nuovi prodotti ed esplorare nuovi mercati rimane forte.

Wang Xuxue della Miaomiao Toy Company ha recentemente scoperto che i prodotti più venduti nel suo negozio sono cambiati, passando dall'essere borse e cappelli per bambini a giocattoli interattivi come il 'cactus danzante', in grado di memorizzare centinaia di canzoni e ripetere ciò che la gente dice.

"Le spese di spedizione via mare sono rimaste elevate negli ultimi due anni. Se continuiamo a produrre gli stessi articoli, non riusciremo a sopravvivere", ha detto Wang. (SEGUE)