Cina: mercato di Yiwu al passo con i cambiamenti (2)

(XINHUA) - HANGZHOU, 18 APR - Fortunatamente, Wang ha notato una crescente domanda di giocattoli interattivi nei mercati d'oltremare e ha portato il suo team ad espandersi ulteriormente, un elemento che a sua volta ha generato una crescita delle vendite per l'azienda del 10% nel 2021.

"Per questi giocattoli di tendenza, i miei clienti sono persino disposti a utilizzare il trasporto aereo, una modalità raramente impiegata per i peluche", ha spiegato Wang, aggiungendo che nonostante il trasporto aereo sia aumentato da circa 35 yuan a 50 yuan al chilo, sono circa 3.000 i giocattoli di tendenza che ancora ogni giorno vengono venduti.

Per quanto riguarda Chen Fangfang, che vende tessuti per la casa nel mercato, l'innovazione costituisce la sua più grande risorsa. Crede che anche se diversi Paesi hanno preferenze specifiche in termini di tessuti per la casa, i nuovi prodotti di buona qualità saranno sempre richiesti.

"Dal tessuto al modello, aggiorniamo i nostri articoli ogni settimana con l'obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti che cambiano in continuazione", ha dichiarato Chen. Il fatturato della sua azienda ha superato i 100 milioni di yuan nel 2021, segnando una notevole crescita rispetto all'anno precedente.

Dimostrando vitalità e resilienza, il commercio estero di Yiwu ha dato buoni risultati all'ombra del Covid-19.

Secondo le statistiche doganali, a gennaio e a febbraio di quest'anno, l'importo totale delle importazioni e delle esportazioni di Yiwu ha raggiunto quota 73,76 miliardi di yuan, con una crescita del 47,8% su base annua.

Chen quest'anno ha fissato per la sua azienda di tessuti per la casa l'obiettivo di entrare in cinque nuovi mercati d'oltremare, come la Polonia.

"Si tratta di essere proattivi, cercare un maggior numero di opportunità e risorse che si adattino alla nostra posizione, oltre che di attenersi alla nostra strategia e ai nostri obiettivi", ha riassunto Chen. (XINHUA)