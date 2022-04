Cina aumenta sostegno finanziario a economia reale

(XINHUA) - PECHINO, 18 APR - La Cina ha messo in atto una serie di misure per rafforzare il sostegno finanziario all'economia reale. Lo hanno reso noto oggi le autorità finanziarie della nazione asiatica.

Il Paese aumenterà il supporto finanziario per alleviare la situazione delle entità del mercato in difficoltà, assicurare flussi senza ostacoli nell'economia e promuovere le esportazioni, come si legge nella circolare rilasciata congiuntamente dalla People's Bank of China e dalla State Administration of Foreign Exchange.

La Cina potenzierà anche il sostegno finanziario per le industrie, le imprese e le persone colpite dall'epidemia, guiderà gli istituti di credito a espandere la scala dei prestiti e a fare concessioni di interesse appropriate all'economia reale, oltre a distribuire meglio il finanziamento inclusivo per le micro e piccole imprese, prosegue il documento.

Nel testo ufficiale si suggerisce anche alle istituzioni finanziarie di affrontare le esigenze di finanziamento delle imprese di trasporto, logistica e dei camionisti, oltre a stringere accordi ragionevoli per l'estensione o il rinnovo dei prestiti, se necessario, qualora questi soggetti abbiano difficoltà a rimborsare le rate dovute a causa dell'epidemia di Covid-19.

Il Paese asiatico espanderà anche il progetto pilota di facilitazione degli incassi e dei pagamenti forex a tutta la nazione, faciliterà i pagamenti in Renminbi e aumenterà l'efficienza dell'uso transfrontaliero di questa valuta, conclude la circolare. (XINHUA)