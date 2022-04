Cina: +14% commercio estero Jiangsu in 1° trimestre

(XINHUA) - NANCHINO, 18 APR - La provincia di Jiangsu, nella Cina orientale, ha registrato un aumento del commercio estero del 14% su base annua nel primo trimestre del 2022. Lo hanno reso noto oggi le autorità doganali locali.

Il valore delle importazioni e delle esportazioni della provincia ha raggiunto i 1.290 miliardi di yuan (circa 202,3 miliardi di dollari) da gennaio a marzo, rappresentando il 13,7% del totale del Paese asiatico, come ha annunciato la dogana di Nanchino nel capoluogo provinciale.

Sul totale le esportazioni sono aumentate del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente arrivando a 802,8 miliardi di yuan, mentre le importazioni hanno guadagnato il 12,3% assestandosi a 485,6 miliardi di yuan.

Durante il periodo in esame, i tre principali partner commerciali dello Jiangsu sono stati l'Unione Europea, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico e gli Stati Uniti. Le importazioni e le esportazioni verso queste aree nel primo trimestre del 2022 hanno raggiunto rispettivamente 197 miliardi di yuan, 182,5 miliardi di yuan e 168,6 miliardi di yuan.

Il volume di import-export tra la provincia e i Paesi coinvolti dall'Iniziativa Belt and Road nei primi tre mesi dell'anno ha raggiunto 335,6 miliardi di yuan, con un aumento del 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2021. (XINHUA)