Cina: +0,7% gli investimenti immobiliari in 1° trim.

(XINHUA) - PECHINO, 18 APR - L'investimento cinese nello sviluppo immobiliare è aumentato dello 0,7% su base annua nel primo trimestre del 2022. È quanto emerge dai dati di oggi del National Bureau of Statistics (Nbs) che mostrano come nel periodo di riferimento l'investimento immobiliare si è attestato a circa 2.780 miliardi di yuan (circa 435,44 miliardi di dollari).

L'investimento in edifici residenziali è salito dello 0,7% rispetto all'anno precedente raggiungendo quasi quota 2.080 miliardi di yuan tra gennaio e marzo. (XINHUA)