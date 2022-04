Cina: restaurato edificio in stile inglese Chongqing

(XINHUA) - CHONGQING, 17 APR - Un edificio di fattura occidentale a tre piani coperto da tetti tradizionali cinesi brilla sulla riva sud del fiume Yangtze, nella municipalità di Chongqing in Cina sud-occidentale.

Costruito nel 1896 dall'uomo d'affari britannico Archibald John Little, la struttura una volta era la sede di una rinomata azienda straniera a Chongqing. Gli artigiani cinesi hanno recentemente completato il suo restauro e aggiunto alcuni elementi della tradizione locale.

La storia della costruzione risale a quando l'avventuroso inglese si imbarcò in un rischioso viaggio attraverso le Tre Gole fino a Chongqing. Al suo arrivo, l'imprenditore avviò attività di produzione e commercio e una società di trasporti nella città.

Little parlava cinese e conosceva bene la cultura locale, rivestendo un ruolo importante nella promozione degli scambi commerciali e culturali tra la Cina e l'Occidente più di 100 anni fa.

La vecchia sede della ditta straniera è stata classificata come reperto culturale sotto protezione municipale da Chongqing.

Nell'ottobre 2020, il governo locale ha deciso di restaurare il sito per rinfrescare la struttura secolare.

Specialisti da tutta la Cina si sono riuniti per lavorare al progetto. Con piani meticolosi e centinaia di prove di restauro, gli artigiani sono stati in grado di ripristinare quasi 100 diversi elementi dell'edificio di 800 metri quadrati.

La scultura in pietra calcarea di un cavolo cinese all'ingresso dell'edificio ha richiesto un livello ulteriore di diligenza e cura. (SEGUE)