Cina: giardini del tè portano prosperità a villaggio

(XINHUA) - HAIKOU, 17 APR - All'alba, Wang Juru si dirige verso il suo giardino del tè nascosto in una montagna verde e lussureggiante. Le tenere foglie di quelle piante garantiranno un bel reddito alla sua famiglia.

Nel 2013, Wang ha iniziato a coltivare 3,33 ettari di piante del tè prima di aprire un laboratorio di lavorazione di questa bevanda. Il suo tè fatto a mano può arrivare a costare 800 yuan (circa 126 dollari) al chilo.

Wang risiede a Maona, un villaggio di etnia Li nella città di Wuzhishan della provincia di Hainan in Cina meridionale, situato in mezzo a valli e ruscelli di montagna. Gli scarsi collegamenti dal punto di vista dei trasporti e la poca terra coltivabile hanno fortemente ostacolato lo sviluppo agricolo locale in passato.

"Gli abitanti del villaggio si guadagnavano da vivere con la caccia agli uccelli e sfruttando la terra delle montagne", spiega Wang Youshou, segretario della sezione del villaggio del Partito Comunista Cinese (Pcc) di Maonao, che amministra Maona, aggiungendo "alcune persone vivevano in casette di paglia".

Nel 2013, le autorità locali hanno incoraggiato gli abitanti del villaggio a coltivare il tè a Wuzhishan, trasformando gradualmente la sorte della località.

"Richiediamo che i membri e i quadri del Pcc svolgano ruoli di primo piano nella rivitalizzazione rurale", continua Wang Youshou.

GERMOGLI VERDI DI PROSPERITÀ A Wuzhishan si registra una grande escursione tra le temperature del giorno e della notte e la zona è sempre avvolta dalla nebbia, quindi risulta un luogo perfetto per la piantagione del tè.

La gente del posto raccoglieva le foglie di tè selvatico per le proprie famiglie o le vendeva al mercato su piccola scala.

Senza piantagioni di grandi dimensioni, gli abitanti del villaggio non potevano raccogliere i profitti dell'industria del tè. (SEGUE)