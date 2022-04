Cina: giardini del tè portano prosperità a villaggio (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 17 APR - Nel 2013 sotto la guida del governo locale, gli abitanti del villaggio hanno iniziato una nuova fase di vita nei giardini del tè.

"Il governo ha investito in infrastrutture locali come strade e impianti di irrigazione, oltre a fornire piantine di tè e fertilizzanti", racconta Wang Youshou.

Finora, l'area delle piantagioni di tè locali si è espansa significativamente e sono sorte anche diverse fabbriche per la lavorazione di questa bevanda.

Poiché il governo ha contribuito ad abbellire le zone rurali, il villaggio di Maona ha cominciato ad attirare i turisti dall'esterno, grazie all'ambiente della foresta pluviale e alla cultura etnica Li. I visitatori bevono tè, comprano questa bevanda e altri prodotti agricoli, incrementando il reddito della gente del posto.

"Al momento, il nostro reddito annuo pro capite disponibile ha superato i 15.000 yuan", osserva il funzionario del villaggio.

Con l'aumento della rivitalizzazione rurale, le vecchie case fatiscenti di Maona hanno fatto posto a nuove abitazioni spaziose e luminose. Tutte le strade all'interno del villaggio e che lo raggiungono sono state asfaltate e un ampio ponte ha sostituito un vecchio ponticello che veniva spesso sommerso dall'acqua.

Il governo locale ha anche costruito una sala per le visite turistiche e una piazza pubblica, trasformando Maona in un centro turistico che incorpora attività di svago come il campeggio, l'osservazione delle stelle e la degustazione di tè.

"Qui la gente conduce una vita prospera grazie al duro lavoro", conclude Wang Youshou. (XINHUA)