Cina: esperti promuovono sviluppo idrogeno verde

(XINHUA) - PECHINO, 17 APR - Il massimo pianificatore economico cinese ha approvato un piano di 15 anni per sviluppare l'industria energetica dell'idrogeno e gli esperti stanno offrendo il proprio feedback sul futuro verde del Paese.

La Cina ha prodotto circa 33 milioni di tonnellate di idrogeno nel 2021, risultando il più grande produttore di questo elemento al mondo.

Entro il 2035, la proporzione di idrogeno ottenuto con energie rinnovabili aumenterà significativamente, secondo il piano rilasciato congiuntamente dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma e dalla National Energy Administration a marzo.

"L'industria cinese dell'energia a idrogeno sarà la chiave per gli obiettivi del Paese per il picco e la neutralità del carbonio", ha dichiarato Chai Maorong, direttore tecnico della Hydrogen Energy Co Ltd., che fa parte della State Power Investment Corporation.

La Cina ha prestato particolare attenzione alle caratteristiche pericolose di infiammabilità ed esplosività dell'idrogeno, ma mancava la consapevolezza delle sue proprietà energetiche, ha precisato Lyu Jianzhong, vicedirettore del centro di ricerca della China National Petroleum Corporation.

Quest'ultimo ha notato che è un'importante pietra miliare definire per la prima volta l'idrogeno come un'energia secondaria verde e a basso contenuto di carbonio.

L'energia di questo elemento può essere generata solo consumando energia primaria, come il carbone, il gas naturale e le fonti rinnovabili. (SEGUE)