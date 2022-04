Cina: esperti promuovono sviluppo idrogeno verde (3)

(XINHUA) - PECHINO, 17 APR - Il costo di produzione dell'idrogeno verde è di tre-quattro volte più alto rispetto a quello ottenuto da combustibili fossili. Questo significa che l'efficienza di conversione delle risorse rinnovabili come il vento, la luce e l'acqua deve essere notevolmente migliorata durante il processo di transizione, ha osservato il direttore.

La principale modalità di stoccaggio e trasporto dell'energia a idrogeno in Cina è lo stoccaggio di materiale gassoso ad alta pressione, un sistema adatto per il trasporto su piccola scala e a breve distanza. Tuttavia, è difficile realizzare metodi di stoccaggio e trasporto a basso costo e su larga scala, come ha spiegato Lin Boqiang, preside del China Institute for Studies in Energy Policy, della Xiamen University.

"È necessario aumentare la costruzione di infrastrutture, gli investimenti e promuovere la disposizione di condotti di trasmissione di idrogeno a lunga distanza", ha dichiarato l'esperto.

"Di conseguenza, la continua innovazione tecnologica è la chiave per promuovere il progresso industriale", ha concluso Chai, sottolineando l'importanza di risolvere i problemi tecnici e riguardo ai costi. (XINHUA)