Cina: esperti promuovono sviluppo idrogeno verde (2)

(XINHUA) - PECHINO, 17 APR - Rao Jianye, vicepresidente del China Electric Power Planning & Engineering Institute, ha spiegato che il processo di produzione dell'idrogeno determina la quantità di emissioni di carbonio. I metodi produttivi sono classificati da diversi colori: grigio, blu e verde. Tra questi, i primi due tipi emettono gas a effetto serra come l'anidride carbonica nel corso della produzione, mentre l'idrogeno verde può raggiungere il vero zero di emissioni di carbonio.

"Oggi i combustibili fossili sono alla base di quasi l'80% dell'idrogeno prodotto in Cina. La scala della produzione di questo elemento da energie rinnovabili è ancora piccola", ha affermato Rao, aggiungendo che l'industria cinese dell'energia a idrogeno è ancora nella fase iniziale di sviluppo.

La China Hydrogen Alliance ha stimato in precedenza che la portata del mercato cinese dell'energia a idrogeno raggiungerà i 43 milioni di tonnellate entro il 2030. L'idrogeno verde passerà dall'1% del totale nel 2019 al 10% e la scala del mercato aumenterà di quasi 30 volte.

Gli esperti ritengono che lo sviluppo industriale sia strettamente legato al passaggio dall'idrogeno grigio a quello verde.

"Un fattore chiave nella bassa percentuale di applicazioni di idrogeno verde è che il costo della produzione è troppo alto", ha commentato Chai, dicendo che il 70% della spesa per la produzione di idrogeno per elettrolisi dell'acqua deriva dagli alti costi dell'elettricità.(SEGUE)