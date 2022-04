Spazio: astronauti cinesi tornano sulla terra

(XINHUA) - PECHINO, 16 APR - Tre astronauti cinesi della navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-13 hanno completato la missione di sei mesi nella stazione spaziale e sono tornati sulla Terra in tutta sicurezza oggi.

La fine della missione segna il completamento, da parte della Cina, della verifica delle tecnologie chiave sulla stazione spaziale, nonché stabilisce anche un record relativo alla permanenza degli astronauti cinesi in orbita, come dichiarato dalla China Manned Space Agency (Cmsa).

La capsula di ritorno di Shenzhou-13, che trasportava gli astronauti Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu, è giunta al sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna in Cina settentrionale, alle 9:56 (ora di Pechino).

La missione Shenzhou-13 con equipaggio è stata un pieno successo, come annunciato dalla Cmsa.

La capsula di ritorno si è separata da quella orbitante dell'astronave alle 9:06 sotto il comando del Beijing Aerospace Control Center. Il motore frenante è stato acceso alle 9:30, seguito dalla separazione della capsula di ritorno da quella di propulsione.

Dopo l'atterraggio riuscito, la squadra di ricerca a terra è giunta sul luogo. Dopo l'apertura del portello della capsula, il personale medico ha confermato che gli astronauti erano in buone condizioni di salute. (SEGUE)